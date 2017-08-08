小英感性談父親：若還在會要我照顧身體

今天是父親節，父親生前父女感情深厚的蔡英文總統，在臉書發文感性的說，如果他還在，他應該只會告訴我要好好照顧身體。

蔡英文臉書貼上一張佈滿滄桑的手，手中捧著嬰兒稚嫩的雙腳，她說，今天適合發長輩圖。其實跟爸爸相處的點點滴滴都還在心裡，「很希望今天還能跟他吃一頓飯。如果他還在，他應該只會告訴我要好好照顧身體。爸爸是世界上最愛我們卻最含蓄的人」。

文末表示，今天，祝全台灣的爸爸們父親節快樂。

(工商)