港元跌破7.82心理點位 進入「危險區域」

港元今（8）日盤中走跌，穿破心理點位7.82，進入「危險區域」。10:30左右報7.8234，為去年1月以來新低。13:18左右7.8231。

華爾街見聞分析，若港元繼續下跌逼近7.85弱方兌換保證，金管局出手穩定匯率，推高目前的實際低利率，當下處於兩年新高的股市和接近歷史高點的房價可能「搖搖欲墜」。

上次在2016年1月出現這種情況時，香港金管局曾表示嚴重關切，並準備採取措施捍衛香港聯繫匯率制度。

1983年開始實施的聯繫匯率制度，即港元與美元掛鉤，匯率穩定為7.8港元兌1美元。

市場分析，港元貶值主要是因為香港實際利率並未追隨美聯儲升息而走高。Libor與Hibor的價差升至2008年以來最寬。年初以來，1個月期限的Libor美元利率和Hibor港幣利率之差從不足10個基點，不斷擴大至當前的接近80基點，這是港幣對美元貶值的主要原因。

(工商)