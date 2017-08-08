彰中吉他社長錄取台大護理 將投入偏鄉醫療

彰化高中學生王非凡錄取成為台大護理系公費生，將投身偏鄉醫療，具有原住民布農族血統的他在校是吉他社長，自彈自唱〈小幸運〉，歌聲動人。(謝瓊雲攝)

得知王非凡(右)專程返校受訪，導師也專程拿來一把吉他要讓非凡秀一下。(謝瓊雲攝)

彰化高中校長吳文宗(右)頒贈獎學金給王非凡同學。(謝瓊雲攝)

彰化高中吉他社長王非凡，出身台東原住民偏鄉，從小隨父母到西部謀職，在彰化求學、成長，知道台灣有許多偏遠地區醫療資源長期不足，他努力加強自己拿手的英文與自然科，錄取成為台大護理系公費生，投身偏鄉醫療。

父母親都是來自台東龍泉部落的布農族原住民，王非凡擁有天生的音樂細胞和一副好嗓音，高一就加入吉他社；因為恰巧與電影《我的少女時代》男主角同名，應記者要求拿起吉他自彈自唱主題曲流行歌「小幸運」，自然動聽絲毫不怯場。

王非凡的父親在工廠上班、母親是幼教老師，從小逢年過節都會回台東部落探望奶奶和外婆，拜訪部落親友；發現東部許多偏遠部落醫療資源欠缺，決定申請衛福部的原住民及離島地區醫事人員養成計畫，希望能回部落服務，且求學、就業都有所保障，也獲得爸媽支持。

校方表示，王非凡在擔任吉他社長期間充分展現服務熱忱，因其原住民的身分，在升學上有更多元的管道，在學校師長的輔導和他自身的努力下，針對護理系學科採計的英文、自然兩科，剛好是他最拿手的科目再做特別加強，如願成為「台大人」。

(中時)