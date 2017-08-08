大連化工化學液外洩被開罰

六輕大連化工麥寮廠上月發生化學液體外洩，雲林縣環保局人員進廠查核。(雲林縣環保局提供)

大連化工化學液體外洩流入區內溝渠。(雲林縣環保局提供)

大連化工麥寮廠管線外洩點。(雲林縣環保局提供)

六輕大連化工麥寮廠上月發生化學液體外洩，造成區內溝渠魚群暴斃，廠方偷偷撈起掩埋，雲林縣環保局人員將魚屍挖起。(雲林縣環保局提供)

六輕園區大連化工公司上月22日醋酸乙烯外洩，雲林縣環保局獲民眾檢舉，上月28日18時14分接獲民眾陳情通報，擔六輕工業園區C、D、E雨水閘門排水口有死魚情形，立即派員至現場查察，並於當日19時10分抵達現場，現場查察麥寮工業園區C、D、E閘門排水口，並無發現有萬餘隻魚屍情況，現場亦進行C、D、E閘門水質採樣工作，採樣檢測項目pH、水溫、化學需氧量(COD)及懸浮固體(SS)，當日即進行案件執行情形回報，並安排於隔日進場查核。

29日由環保局秘書及科長率隊至廠稽查，經查六輕工業區106年7月21日晚上23時輸送公用管線(7道6.3路 K2-02柱管架)發現有不明液體外洩情形，並於7月22日凌晨2時11分確認該洩漏管線為大連化工麥寮廠醋酸乙烯酯管線發生閥件洩漏事故，大連控制室人員隨即於2時13分停止輸送，並赴六輕廠區內採取止漏，調派作業人員進行環境清潔工作，事故發生時使用清水沖洗，沖洗水有部分流入六輕廠區D大排閘門內造成魚隻死亡，死魚粗估約30公斤。

因醋酸乙烯酯不溶於水，D大排內設有攔油索防止油污擴散，於當日即調派槽車將其緊急應變之廢(汙)水進行抽取回廠內廢(汙) 水貯存設施，抽取17車次，抽取量為146.53噸。死亡魚體裝袋於廠區進行掩埋當肥料處置。

大連洩漏醋酸乙烯酯並汙染水體，且未於規定時間內通報主管機關，已違反水汙染防治法第28條及毒性化學物質管理法第24條第1項規定，分別處以新台幣1萬元以上600萬元以下及新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，另事故導致之死魚未妥善處理，隨意掩埋於該廠內當肥料，已違反廢棄物清理法36條規定，處新台幣6,000元以上300萬元以下罰鍰。

環保局長林長造表示，六輕工業區為全國最大石化工業園區，若因油品或化學品洩漏，除易造成火災、爆炸等事故，更會對環境造成不可回復傷害，呼籲業者應善盡企業責任做好自主管理，維護環境品質，環保局亦將持續監督，如有發現違反環保法規管制之行為，將依法處分。

(中時)