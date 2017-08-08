一人分飾三角 通緝男桃園栽了
新北市因為毒品案被新北地檢署通緝的34歲塗姓男子，為了躲牢飯逃到桃園，暫居在一名廖姓朋友家中，由於塗男姓氏特殊，怕被別人發現通緝身分，出門在外都假冒廖姓朋友身分。
塗男日前因為缺錢花用，今天上午將撿到的遺失皮夾內的身分證，拿去手機行想辦門號手機，藉此變賣換錢，手機店店長莊男查對之下發現塗男使用的林男證件與他本人不像，還可能因為申辦證件有問題，被電信公司罰款，於是要求塗男到店內簽署保證書，沒想到塗男卻以廖姓朋友的姓名簽署，被莊姓店長直覺有異，就要求他到派出所協調。
塗男原本以為不會被員警發現通緝身分，沒想到卻被發現長樣與廖男身分證不同，詢問資料時，塗男還一度惱羞成怒，怒斥員警「問那麼多幹麻」、「我就是廖男怎樣」，以人臉辨識系統清查後，才發現塗男真實身分，訊後將他依照竊盜、偽造文書、通緝等罪嫌移送法辦和歸案，被冒用身分的廖男則無奈表示，他只是幫助沒地方住的塗男今年1月至7月暫居家中，沒想到竟被冒用身分，真的是無言又冤枉。
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(中時)
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