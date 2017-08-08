外木山長泳11年首次停辦　民眾大嘆「可惜！」

年年秒殺名額的外木山長泳11年來首次停辦。（基隆市政府提供）

外木山海上長泳首次停辦！基隆市政府今（8）日上午11時召開市務會議，教育處長陳素芬宣布，受到強降雨和颱風影響，原定6月18日舉行的外木山海上長泳活動，經審慎評估後決定停辦，報名費將全部退還給參賽者。消息傳出後，也令不少民眾紛紛大嘆「可惜！」

陳素芬說，因6月2日強降雨造成湖海路沿線多處土石坍塌，颱風尼莎及海棠在7月底接連襲台，經承辦單位暖暖高中邀集相關單位評估後，考量民眾安全及活動品質，加上已接近颱風旺季，決定停辦外木山海上長泳活動。

對此，長期參加長泳活動的林小姐說：「長泳舉辦了11年，我參加了3年，年年都為了搶秒殺名額拚了老命，現在居然第一次要停辦，真的很可惜！」

陳素芬表示，感謝民眾對長泳活動的支持，除了會將報名費將全額退費外，相關紀念品包含頭巾、毛巾和紀念章也將一併寄送給參賽者，退費訊息也會公布在市府教育處網站及長泳活動臉書粉絲專頁。

(中時)