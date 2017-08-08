外木山長泳11年首次停辦 民眾大嘆：可惜！
外木山海上長泳首次停辦！基隆市政府今（8）日上午11時召開市務會議，教育處長陳素芬宣布，受到強降雨和颱風影響，原定6月18日舉行的外木山海上長泳活動，經審慎評估後決定停辦，報名費將全部退還給參賽者。消息傳出後，也令不少民眾紛紛大嘆「可惜！」
陳素芬說，因6月2日強降雨造成湖海路沿線多處土石坍塌，颱風尼莎及海棠在7月底接連襲台，經承辦單位暖暖高中邀集相關單位評估後，考量民眾安全及活動品質，加上已接近颱風旺季，決定停辦外木山海上長泳活動。
對此，長期參加長泳活動的林小姐說：「長泳舉辦了11年，我參加了3年，年年都為了搶秒殺名額拚了老命，現在居然第一次要停辦，真的很可惜！」
陳素芬表示，感謝民眾對長泳活動的支持，除了會將報名費將全額退費外，相關紀念品包含頭巾、毛巾和紀念章也將一併寄送給參賽者，退費訊息也會公布在市府教育處網站及長泳活動臉書粉絲專頁。
(中時)
關鍵字：外木山長泳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。