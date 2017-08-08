桃園中正路火警　招牌毀無人傷亡

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民宅一度火勢猛烈。（葉臻翻攝）

消防隊員很快將火勢控制。（葉臻翻攝）

桃園市桃園區中正路、桃園火車站商圈1棟3層樓民宅，今天早上8點多發生火警，桃園市消防局獲報出動47人、17車前往灌救，現場一度火勢猛烈，濃煙直竄，所幸很快受到控制，並沒有人員傷亡受困，詳細的起火原因則仍待了解。

(中時)