父親節快樂／簡單5招，消除老爸的鮪魚肚。(圖/康健雜誌)

每到父親節，各式餐館常人滿為患，但與其帶老爸去吃鮪魚肚，不如教他如何減去自己的鮪魚肚，幫助父親找回年輕時英挺的自己。

以生活、養生小技巧聞名的網站Good Housekeeing提出了幾招消減腹部脂肪的小撇步，沒有太劇烈的運動、不須刻意節食，就算是平常沒有運動習慣的老爸也做得來。

1.抬頭挺胸

美國The Biggest Loser健身房教練黎恩斯（Kim Lyons）指出，當站立、坐著時抬頭挺胸，腹部肌肉自然會出力。站坐的姿勢正確就是幫腹肌做運動，久而久之腹部便不容易囤積脂肪。

2.喝水

水份喝足也可以消鮪魚肚。「如果水喝不夠，身體反而會囤積水份，而這些多出來的重量常集中在腰腹，」黎恩斯說。因此，多喝水或攝取其他補水的食物，體內不積水，肚子就能少個幾吋。

3.規律排便

美國加州大學洛杉磯分校教授李奇曼（Judith Reichman）指出，最好能每天訂出一個上大號的時間，人們常會忽略便意去做其他事情，如此會造成便秘，引起腹脹、腰圍變粗。因此，老爸要能消除鮪魚肚，規律排便不可少。

4.正確的飲食習慣

李奇曼建議，用餐時最好每一口都能嚼10下再吞，和緩地進食就不容易吞進空氣，引起腹脹。減少腸胃道裡的氣體，肚子便不會像氣球般的鼓脹。

另外，吃的食物也很重要。

＞多吃纖維質

《肥胖（Obesity）》期刊的研究指出，每增加攝取10克的纖維質，可減少3.7％的腹部脂肪，所以多吃如燕麥片、雜糧麵包、糙米、各式蔬果等含纖維質的食物，對消除鮪魚肚會有幫助，對排便也有益處。

＞補充單元不飽和脂肪酸

美國《預防（Prevention）》雜誌稱單元不飽和脂肪酸為「瘦肚子食物」，能降低膽固醇、減少腹部脂肪。美國耶魯格里芬預防研究中心（The Yale-Griffin Prevention Research Center）讓過重的女性改吃富含單元不飽和脂肪酸的飲食，28天後發現她們平均體重下降3.8公斤，腹部脂肪量也少了33％。

這對有鮪魚肚困擾的老爸們也適用。適量吃些富含不飽和脂肪酸的食物，例如魚類、堅果等，或是用亞麻籽油、芥花油、橄欖油、麻油等烹煮，都有助消除大肚腩。

5.運動

想要瘦腰、腹還是得運動，但不見得是激烈運動。如果能夠從事有氧運動，如健走、游泳、騎單車，或爬樓梯當然很好，但老爸們若是一時做不來，也可試試下列緩和版的微健身。

＞雙腿捲曲

雙腿捲曲。(圖/康健雜誌)

健身教練李筱娟曾在《康健》示範拒當小腹婆的瘦小腹運動，對於有鮪魚肚的爸爸來說，同樣有效。

1.坐在椅子二分之一處，背打直往後靠，雙手抓住椅子的邊緣，腿平舉。

2.雙腳彎曲向上，腹部往內緊收。重複8～12下。

＞原地踏步

署立雙和醫院復健醫學部主任劉燦宏曾在《康健》表示，即便是原地踏步都可增進血液循環，並且運動大腿與腹部肌肉。

＞大腿夾筆或夾紙

還有另外一個選擇，用大腿夾著筆或是紙。光是大腿施力也可以達到瘦小腹的效果，還能同時強化大腿肌肉

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(中時電子報)