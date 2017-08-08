中市自小客車拒警攔檢，硬鑽車縫疾駛逃逸

台中市一輛小貨車今天凌晨在警方攔檢時故障，後方待攔檢的自小客車卻硬鑽車縫疾駛而去，撞及小貨車左側車門，駕駛也受輕傷。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局西屯派出所執今天（8日）凌晨1點40分在中清交流道附近路檢勤務時，攔查一輛自小貨車，該車突熄火無法發動，正將該車推至適當處所時，後方自小客車待檢，在路檢人員告知配合等候前車排除故障之際，未料該自小客車立即將車窗升起緊閉，且不依指示告知停車，加足油門朝路檢車輛及故障車輛間縫隙疾駛而去，造成自小貨車左前車門翹刮損及蔡姓駕駛左手肘擦傷，執勤員警幸未受傷，已鎖定對象查緝中。

西屯派出所今天凌晨在中清交流道與環中路 附近執行路檢勤務，自小客車本來停在小貨車後方等待檢查，不料自小貨車熄火，員警才剛協助蔡姓駕駛推車到路邊，員警也告知後方自小客車暫等候檢查，不料自小客車的女性駕駛卻突然衝進兩車之間快速逸。

由於兩車之間縫隙太小，小客車硬闖，造成自小貨車左前車門翹刮損，蔡姓駕駛的左手肘也被擦傷，幸好員警機警的退到路邊，沒被自小客車撞及。

「好家在！」西屯派出所員警當時正從小貨車的左側走到車斗後方，與硬闖車縫的自小客車千鈞一髮的時間，再慢個幾秒鐘可能會被撞上。

(中時)