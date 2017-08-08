男險遭假客服詐騙 休假警關鍵攔截
又見詐騙老梗！新北市淡水區32歲郭姓男子7日晚間10時許接獲詐騙電話，誤信假客服員指稱其網路訂票有誤，按指示至中山路某銀行操作ATM，所幸2名在後方排隊提款的淡水警分局休假警員察覺有異，機警上前阻止，即時為郭男保住1萬3000元，也讓郭男大呼「太感謝！」
警方調查，郭男昨天晚上接獲一名自稱為「EZ訂」網站客服人員的女子來電，謊稱郭男今年6月初透過「EZ訂」網站訂購的1張價值160元的電影票，系統錯誤顯示為訂購80張，需要到ATM取消訂票紀錄。
淡水警分局中山路派出所警員劉易軒表示，昨晚休假間在中山路的銀行內巧遇剛下班的內勤警員藍富順，2人在銀行內聊天時，發覺前方的男子一邊講電話一邊操作ATM，直覺有異便仔細聆聽電話內容，過程中聽到男子詢問「真的可以用ATM解除訂票設定嗎？」確定男子遇到詐騙老梗。
正當郭男要將1萬3000元鈔票存入ATM時，2人立即上前出示警察服務證，阻止郭男繼續操作。
郭男向警方表示，接到電話當下雖覺得可疑，但因對方可以完整說出訂購內容，讓他信以為真，才會依照指示前往ATM操作，險些遭詐，「感謝2名休假員警出手相救！」
淡水警呼籲，民眾若接到假冒檢警辦案要求代保管金錢、網路購物分期付款設定錯誤或假冒親友借貸等相關電話時，應提高警覺探詢，或立即掛斷電話，撥打反詐騙電話「165」與「110」報案電話查詢，以免落入詐騙集團的陷阱而上當受騙。
(中時)
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