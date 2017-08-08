曬和蔣萬安合照令周玉蔻「無言」 女主播回應

中時電子報
周玉蔻曬出主播王薀琁和蔣萬安合影，表示「很無言」。（圖／中時資料照片）
周玉蔻曬出主播王薀琁和蔣萬安合影，表示「很無言」。（圖／中時資料照片）
周玉蔻在臉書發文提醒政治人物應小心與媒體關分際。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）
周玉蔻在臉書發文提醒政治人物應小心與媒體關分際。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）
王薀琁發文回應不實爆料。（圖／翻攝自王薀琁 Megan臉書）
王薀琁發文回應不實爆料。（圖／翻攝自王薀琁 Megan臉書）
蔣萬安稍早駁斥不實謠言，表示將採取法律行動。（圖／中時資料照片）
蔣萬安稍早駁斥不實謠言，表示將採取法律行動。（圖／中時資料照片）

資深媒體人周玉蔻今(8日)稍早分享體育主播王薀琁PO出與立委蔣萬安的合照，使周玉蔻表示「這2張照片令我很無言」，提醒兩人沒注意到政治人物與媒體之間的分際，引發外界討論，稍早王薀琁也對此正面回應了，說：「與其關注口水不實的爆料，不如多看體育新聞，謝謝大家的關心！」

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周玉蔻稍早PO出王薀琁與蔣萬安的合影，可見王薀琁寫下兩人合影後，蔣萬安誇這張拍得很美，另一張也是兩人合照，王薀琁又開心表示被蔣萬安的朋友誇獎漂亮，並下hashtag說「很多事就算是假的也會開心當真」，令周玉蔻稱「很無言」，點出兩點說：「主播的角色」、「政治人物與媒體記者關係的份際，尤其是清新、已婚的政治人物」，並補充暫時未得蔣萬安辦公室回應。

眼見合照引起爭議，王薀琁稍早打破沉默表示：「與其關注口水不實的爆料，不如多看體育新聞，謝謝大家的關心！」據《蘋果日報》報導，周玉蔻強調，自己是抱持善意提醒，沒對此有所評論，蔣萬安方面也回應：「根本沒有這樣的事情，完全不是事實」，解釋當時聚餐是一群人，最近有些跟他有關的傳言，但都是子虛烏有，認為周玉蔻也是輾轉聽說到傳言，他們會持續對謠言蒐證，不排除未來依法律途徑解決。

(中時電子報)

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關鍵字：周玉蔻
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