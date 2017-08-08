被繁星刷掉破釜沉舟指考 正心2人上台大醫1人上陽明醫
塞翁失馬焉知非福，正心中學許鎮宇、蔡翔詠、詹家哲三名學生在繁星推薦階段，分別被成大醫學系、長庚醫學系、成大電機系刷下，歷經指考淬鍊，三人分別考上台大醫學系、台大醫學系、陽明醫學系。
讀自然組的3人都學測失利，內排名約第10名的許鎮宇學測72級分；蔡翔詠校排約三、四名，學測70級分；詹家哲高三校排第一、二名，學測71級分。
許鎮宇說，其實很感謝考了不上不下的72級分，繁星申請成大醫學系一階就被刷下，很快就破釜沉舟決定指考，他的想法是不要有遺憾，即使重考也不惜。
許鎮宇以458.2分遠超過台大醫學系門檻450.6分考取，他說今天放榜不意外，很感恩學校、父母、還有在考前一周拉重要一把的輔導老師戴美玲，因為戴老師的一番話讓他調整面對身心壓力。
蔡翔詠說，他繁星在長庚醫學系二階篩選時被刷下，心裡沒有太大起伏，只是想要再拚拚看，很多同學寫卡片鼓勵他，看到全班同學陪著他們靜靜讀書，心裡很感動，自己不能夠比不再指考的同學不認真。
指考成績放榜，蔡翔詠預料自己在台大醫科、陽明醫科邊緣，今天早上看到自己上了台大醫科，嚇了一跳，心裡感受是「考上了自己想要的系，而且是理想的學校」。
詹家哲申請繁星計畫在成大電機第一階被刷下，覺得很可惜，不過也覺得指考可能會更好，因為理科對他有利，收到成績單時看到自己在台大、陽明醫學系邊緣有點忐忑，今天看到陽明醫學系不意外，不過只差台大醫科0.5分而已，心裡確實有想過「如果考試時再多想一點點，結果就不同了」。
校長林佳慧勉勵三名學生，正心的教學不求急功近利，這些是階段性的學習，人生的路很長，每一階段的考驗不同。
林佳慧說，雖然三名學學測成績不如預期，但他們想繼續拚，老師也陪著拚，過程與結果都「心甘情願」。
(中時)
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