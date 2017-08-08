體驗不一樣的暑假！金山千人焢窯20日登場
新北市金山甘藷節將在20日登場，儘管日前豪雨侵襲，造成甘藷產量減少，副市長葉惠青今（8日）出席宣傳記者會強調，「品質不變！」歡迎民眾一起來品嘗，另外可以搭配「新北歡樂遊」早上到九份、平溪遊玩，下午回到金山享受焢窯樂趣。
北海岸一帶擁有肥沃的火山地質土壤，加上來自於陽明山的水源灌溉，是新北甘藷的主要產區，全市種植面積約350公頃，年產量約710公噸，0601豪雨釀成金山甘藷54.57公頃受損，今年整體產量減少。
葉惠青表示，甘藷是新北健康三寶之一，在地、好吃又好玩，金山、萬里、淡水、三芝、石門為主要產區，農業局長期協助農民進行「種苗越冬」計畫，幫助種苗過冬，透過塑膠布隧道等方式保溫，結藷情形良好，並研發出不同品種甘藷。
金山甘藷節活動自2001年起開始舉辦，每年的焢窯及農產品特賣會總是吸引數千人到場參加，今年焢窯活動將在20日下午3時登場，仍維持以往500窯千人規模，除了甘藷外，現場將提供其他優質農產品作食材，晚間則有身障街頭藝人星光音樂表演。
農業局長李玟表示，喜歡旅遊民眾可以報名每周六出發的「新北歡樂遊」，早上到九份、平溪等十大景點遊玩，下午回到金山與家人、朋友享受焢窯樂趣，另外還有金山甘藷票選、甘藷王競賽等活動，歡迎家長利用暑假帶孩子一起來體驗不一樣的暑假生活。
(中時)
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