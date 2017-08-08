騎車不慎擦撞醉漢 母護女遭打到血流滿面
基隆市1名42歲吳姓女子帶著不到1歲的女兒，於前（6）日晚上10時許，騎車行經仁愛區精一路時，不慎擦撞到38歲傅姓男子，吳女當下立刻致歉，怎料有酗酒的傅男卻當場氣炸，朝吳女拳腳相向，造成吳女鼻樑受傷、血流滿面，母女倆經送醫後幸無礙，警方隨即將傅男逮捕，並依傷害罪移送基隆地檢署偵辦。
警方調查，吳女當時將女兒抱在懷中騎車，卻因機車後照鏡不小心碰到傅姓醉漢，吳女當場立刻不停地說「對不起！」傅男卻不以為意，拳頭揍向吳女的鼻子，吳女保護懷中女兒，忍受傅男狂毆，當時一旁路人見狀立刻勸架並報警，員警到場後立即將吳女送往醫院，並逮捕傅男。
警方指出，傅男有毒品、傷害前科，今年3月就有持鐵棒毆打過他人，使得受害人全身受傷送醫。傅男經訊後坦承有毆打吳女，被依傷害罪移送法辦。而吳女及女兒被送往長庚醫院就診後，幸無大礙。
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(中時)
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