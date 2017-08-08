老天開戰！印度等南亞國家本世紀將毀於熱浪

美國科學家預測，印度等南亞國家受極端氣候影響，到2100年時，天氣將熱得不再適合人類居住。圖為一名印度男孩2016年頂著紙板，以免烈日灼身，快步行經查謨（Jammu）乾涸的塔威河（Tawi River）河床。（圖/美聯社）

印度政府因邊境問題，與中國劍拔弩張，雙方僵持不下。北京透過外交與軍事管道施壓，揚言不惜動武。無論中國動不動武，最令印度民眾煎熬的，還是老天發威，讓他們熱得受不了。

據「生活科學」（Live Science）網與「未來主義」（Futurism）網報導，美國麻省理工學院（MIT）的科學家預測，包括印度，巴基斯坦和孟加拉在內的整個南亞，都將在致命的熱浪侵襲下被毀滅。到2100年時，天氣已熱得令人抓狂，難以在南亞這個擁有世界1/5人口的地方再住下去。

如今僅有2%印度人受到極端氣候影響，可是到了2100年，約有70%人口將受火熱的氣候煎熬。單是2015年，印度和巴基斯坦大約就有3500人被熱死。

而科學家預測，由於氣候變遷，到了2100年，波斯灣區將成為世上最熱的地區。不過，研究顯示，拜經濟富裕，油藏豐富之賜，灣區民眾將能安然渡過。但南亞地區數以百萬民眾，尤其是北印度與巴基斯坦民眾將被迫遠離家園。

主要負責研究的麻省理工學院環境工程教授艾塔希爾（Elfatih Eltahir）在《科學進展》（Science Advances）上發表的論文中指出，到了21世紀末，氣溫與溼度可能都會超過人類生存所能忍受的上限。

南亞是世上最炎熱的地區之一。酷暑之所以容易致人於死，是因為高溫與高濕度並存，形成「濕球溫度」（Wet-bulb temperature）。高溫加上高濕，人體不易散熱，很容易導致死亡。

(中時電子報)