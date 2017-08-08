老天開戰！印度等南亞國家本世紀將毀於熱浪
印度政府因邊境問題，與中國劍拔弩張，雙方僵持不下。北京透過外交與軍事管道施壓，揚言不惜動武。無論中國動不動武，最令印度民眾煎熬的，還是老天發威，讓他們熱得受不了。
據「生活科學」（Live Science）網與「未來主義」（Futurism）網報導，美國麻省理工學院（MIT）的科學家預測，包括印度，巴基斯坦和孟加拉在內的整個南亞，都將在致命的熱浪侵襲下被毀滅。到2100年時，天氣已熱得令人抓狂，難以在南亞這個擁有世界1/5人口的地方再住下去。
如今僅有2%印度人受到極端氣候影響，可是到了2100年，約有70%人口將受火熱的氣候煎熬。單是2015年，印度和巴基斯坦大約就有3500人被熱死。
而科學家預測，由於氣候變遷，到了2100年，波斯灣區將成為世上最熱的地區。不過，研究顯示，拜經濟富裕，油藏豐富之賜，灣區民眾將能安然渡過。但南亞地區數以百萬民眾，尤其是北印度與巴基斯坦民眾將被迫遠離家園。
主要負責研究的麻省理工學院環境工程教授艾塔希爾（Elfatih Eltahir）在《科學進展》（Science Advances）上發表的論文中指出，到了21世紀末，氣溫與溼度可能都會超過人類生存所能忍受的上限。
南亞是世上最炎熱的地區之一。酷暑之所以容易致人於死，是因為高溫與高濕度並存，形成「濕球溫度」（Wet-bulb temperature）。高溫加上高濕，人體不易散熱，很容易導致死亡。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。