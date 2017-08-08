馮德倫驚一夜變白髮 舒淇甜安慰：辛苦了

馮德倫曬白髮照、訴籌備電影過程，舒淇隔空安慰老公「辛苦了」。（圖／取材自微博）

由馮德倫執導的電影《俠盜聯盟》即將上映，片中主角更忙著宣傳新片，其中墜馬休養半年多的天王劉德華也在今（8日）天開工，出席北京宣傳活動，並將與馮德倫在10日抵台，其中，馮德倫昨則透露，他曾為拍片煩惱到一夜白髮，直到劉德華大力相助，才化解危機，嬌妻舒淇也隔空安慰老公「辛苦了」。

馮德倫在微博透露，在電影開拍前一個月，原本的男主角無法進劇組，他緊急要找演員，但馮德倫得到的回應，不是檔期無法配合、開天價，不然就是經紀人不回電話，直到開拍前兩個禮拜，馮德倫因壓力、煩憂、焦慮導致失眠，甚至有一天起來，他發現自己已滿頭白髮。

正當馮德倫在最黑暗時刻，曙光出現了！劉德華了解狀況後，協調自己檔期接演，片酬也沒有因為緊急狀況而增加，他不僅成為《俠盜聯盟》男主角還是監製，讓馮德倫感動直呼：「在此衷心說句：謝謝你華哥。」看著馮德倫在微博發文訴心聲，嬌妻舒淇也轉發微博，隔空安慰老公「辛苦了」。

(中時電子報)