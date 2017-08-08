父親節調查：爸爸腰圍10年增10公分

調查顯示，有47％我國爸爸的腰圍，10年內暴增10公分。（倪浩倫攝）

生子升官是人生喜訊，但當心「幸福肥」危害健康！最新調查顯示，國內男性腰圍在10年內暴增10公分，其中更以生小孩、晉升主管職、工作型態從動態轉靜態後等3段期間，增加最快。醫師提醒，腰圍粗代表腹部脂肪多，進而分泌不良激素來破壞人體內分泌，大幅增加心臟病、腦中風、三高等疾病風險。

該項「父親健康與腰圍認知行為」調查顯示，近7成父親表示腰圍較10年前明顯變粗，更有47％父親指出腰圍10年內暴增3吋、也就是約10公分，面臨褲子要重買，或皮帶得重新打洞的窘境。而根據國健署統計，有44％的40~46歲男性、腰圍超過90公分的標準值，健康警報亮紅燈。

高雄榮總教學研究部主任祝年豐說，腰圍過粗代表內臟脂肪過高，內臟脂肪會分泌破壞人體內分泌的壞激素，提高冠心症、高血壓等心血管疾病。國健署社區健康組組長賈淑麗強調，肝臟、腎臟等代謝器官均位在腹部，一旦脂肪過多就會影響身體代謝、甚至引發其他疾病，「像是有許多研究證實，有脂肪肝的民眾，會大幅提升肝硬化的罹患。」

祝年豐說，女性在懷孕期、生產完、更年期等3段期間，因體內荷爾蒙改變，導致體重很容易飆升，而男性雖未有荷爾蒙改變的問題，但觀察發現，也有3大「腰圍變粗期」，分別是生子後、升官後、以及工作型態從動態轉靜態。他解釋，上述3狀況的共通點，都是「活動量因此降低了」，小孩出生後要長時間照顧、升主管職後要長期坐辦公室、工作型態轉變也讓自己「靜多於動」；他更以自身為例，從臨床醫師轉任行政職後，一年內就暴增超過10公斤，腰圍也跟著超標。

國健署長王英偉說，爸爸們工作、家庭兩頭燒，但「健康才是最重要的」，提醒每天應抽出10分鐘，來測量腰圍、體重和血壓。賈淑麗說，想要減去內臟脂肪，方法和一般減肥法大同小異：飲食清淡健康、作息正常、維持規律運動，但在有氧運動中，應加入能練到腹部的伸展和運動，並搭配腹式呼吸，便能有效讓腰圍達標。

(中時)