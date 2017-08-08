體育署》中午1-3點停用冷氣 單項協會熱翻天

政府德政？體育署中午1-3點停止使用冷氣。(黃邱倫攝)

政府德政再添一樁？教育部體育署新聞組在3日貼出一張公告，內容寫著依據行政院要求，中午1-3點停止使用冷氣，對於這項行政命令，在體育署的各單項協會只能無奈接受，每天到停用冷氣的時候協會內部熱翻天，所有工作人員苦哈哈，難道這就是政府為了不限電所想出來的好辦法嗎？

目前正值酷熱的時刻，家家戶戶都拼命吹冷氣，但政府為了避開限電危機只能拿行政單位開刀，對於這次中午1-3點停開冷氣的作法簡直匪夷所思，不少單項協會每到這個時候室內溫度飆到35度以上，幾乎比大馬路上的溫度還要高，更何況單項協會是像體育署承租，每個月繳交租金和水電費，在沒有重大天災的情況下怎能一道行政命令下說停止使用冷氣就立即停用，這是民主政府的應有作為嗎？

再說，如果要讓政府機關省電，那可以在傍晚5-7點停止使用冷氣，一來可以督促所有人員趕快下班休息，二來也能達到省電措施，更可減少人民的怒氣與謾罵聲。

雖然人人都應有省電觀念，但政府的一舉一動人民都會用放大鏡檢視，如果是擾民的政策就應該避免，否則只會得到負面效果。

(中時電子報)