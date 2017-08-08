重金屬檢驗 四件皮蛋超標

台北市政府衛生局6月份至各蛋行、農會雜貨行、賣場、超市、傳統市場等業者，抽驗35件蛋加工品，檢驗結果4件皮蛋重金屬銅超標，不合格率11.4％。

衛生局表示，此次共計抽驗35件產品，包含皮蛋16件、鹹蛋13件、滷蛋6件。檢驗項目包含: 氯黴素類抗生素（4項）、動物用藥多重殘留（48項）、鉛、銅、防腐劑(12項)、著色劑，檢驗結果4件「皮蛋」產品檢出銅超標(標準：5ppm以下)。

其中三家蛋行的來源皆為嘉億蛋品有限公司，販售至中正區邱玉蛋店、信義區旭亨食品行、信義區高家蛋行；另有一家尚品行廠商則販售給信義區黎忠商店。

台北市政府衛生局表示，已經令販售業者將該批不符規定蛋品下架，經追查產品來源均為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局辦理。

台北市政府衛生局說明，部分皮蛋業者為提高製成率而添加硫酸銅或氧化銅，銅雖為人體糖代謝過程中所必須的微量元素，可排出體外，但人體攝取過多銅會導致身體不適，如噁心、嘔吐等腸胃症狀及影響肝、腎功能。

根據世界衛生組織食品添加物專家委員會針對重金屬銅所訂定的每日攝取容許量暫定值，為每公斤體重耐受量為0.05-0.5 毫克，以本次蛋產品檢出銅含量最高值(8.6ppm)估算，其60公斤體重成人每日須攝食約3.49公斤(以含殼皮蛋每顆55公克計算，約64顆皮蛋)之蛋品，才會超過對銅之安全耐受量。

(中時)