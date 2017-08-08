重金屬檢驗 四件皮蛋超標
台北市政府衛生局6月份至各蛋行、農會雜貨行、賣場、超市、傳統市場等業者，抽驗35件蛋加工品，檢驗結果4件皮蛋重金屬銅超標，不合格率11.4％。
衛生局表示，此次共計抽驗35件產品，包含皮蛋16件、鹹蛋13件、滷蛋6件。檢驗項目包含: 氯黴素類抗生素（4項）、動物用藥多重殘留（48項）、鉛、銅、防腐劑(12項)、著色劑，檢驗結果4件「皮蛋」產品檢出銅超標(標準：5ppm以下)。
其中三家蛋行的來源皆為嘉億蛋品有限公司，販售至中正區邱玉蛋店、信義區旭亨食品行、信義區高家蛋行；另有一家尚品行廠商則販售給信義區黎忠商店。
台北市政府衛生局表示，已經令販售業者將該批不符規定蛋品下架，經追查產品來源均為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局辦理。
台北市政府衛生局說明，部分皮蛋業者為提高製成率而添加硫酸銅或氧化銅，銅雖為人體糖代謝過程中所必須的微量元素，可排出體外，但人體攝取過多銅會導致身體不適，如噁心、嘔吐等腸胃症狀及影響肝、腎功能。
根據世界衛生組織食品添加物專家委員會針對重金屬銅所訂定的每日攝取容許量暫定值，為每公斤體重耐受量為0.05-0.5 毫克，以本次蛋產品檢出銅含量最高值(8.6ppm)估算，其60公斤體重成人每日須攝食約3.49公斤(以含殼皮蛋每顆55公克計算，約64顆皮蛋)之蛋品，才會超過對銅之安全耐受量。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。