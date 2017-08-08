快筆記！不只墾丁好玩 屏東特搜在地文化美食吸日客

南台灣新體驗展在日本東京神田萬世橋展出。(圖/屏東縣政府提供)

屏東紅藜、可可、咖啡、紅豆、港口茶等物產，還有燒冷冰、青草茶等庶民生活文化美食都搬到現場展出，讓日本朋友驚艷。(圖/屏東縣政府提供)

日本一年有將近190萬遊客造訪台灣，南高屏澎4縣市近日赴日本東京聯合行銷觀光，打造「南台灣新體驗」展覽，把屏東紅藜、可可、咖啡、紅豆、港口茶等物產，還有燒冷冰、青草茶等庶民生活文化美食都搬到現場展出，以美食、文化旅遊體驗吸引日客造訪。

屏東三面環海，自然生態豐富，最南端恆春半島有舉世聞名的墾丁國家公園，再往北有大鵬灣國家風景區、茂林國家風景區，還有原住民族、六堆客家二座文化園區，屏東市也保留71座日式眷舍，不論是海洋、休閒、生態、族群、文化等多元遊憩都在屏東找得到。

除了得天獨厚的觀光資源外，屏東擁有著台灣最豐富的農漁特產，堪稱是「台灣的花果天堂」。(圖/屏東縣政府提供)

除了得天獨厚的觀光資源外，屏東更擁有著台灣最豐富的農漁特產，無論是紅豆、鳳梨、芒果、蜜棗、黑珍珠蓮霧、可可或黑鮪魚、石斑魚、櫻花蝦等，都非常受歡迎，堪稱是「台灣的花果天堂」。

且屏東原住民的琉璃珠、陶藝、刺繡、小米吊飾及客家檳榔扇、竹田驛站繪畫等，具族群文化色彩的文創品外，剛獲得世界巧克力大賽亞太區冠軍的福灣莊園巧克力、枋山芒果乾、九如檸檬、萬丹紅豆、港口茶、紅藜、泰武咖啡、鳳梨乾等，以及百年老店的冬瓜糖、芝麻醬、醬油都在現場飄香，潮州古法釀造的青草茶、燒冷冰的好滋味也透過照片，讓日本朋友驚艷。

在展覽期間，主辦單位並安排4場講座，邀請日本知名作家「哈台族」青本由香、建築師渡邊義孝、作家片倉佳史、攝影家川島小鳥分別分享他們對南高屏澎4個縣市的觀察或旅遊故事，豐富展覽的內容，營造出「沒來過南高屏澎，不算來過台灣！」的南台灣新體驗。

(中時電子報)