個位數拚到90分 清水高中張晴上政大

清水高中校長賴昭呈（右）頒發獎學金。（陳淑娥攝）

清水高中張晴從個位數拚到90分，如願考上國立政治大學韓語系。（陳淑娥攝）

中港高中陳姿妤熱愛閱讀，力拚指考順利考取國立高雄大學東亞語文學系日語組。（中港高中提供）

大學指考8日放榜，清水高中女學生張晴，高一時數學小考曾經個位數，經過不斷努力面對弱點，成績漸有起色增添信心，加上追著老師猛問問題，指考數學科竟拿下90高分，如願進入政治大學韓語系。

張晴國中就讀偏鄉大安國中，數學成績不甚理想，高一時小考還曾經個位數，她告訴自己，自己的弱點是逃避不掉的，要積極的面對，曾短暫到補習班加強數學，高三靠著讀書計畫，每天晚上苦讀至深夜11時，學校老師不厭其煩地解說，終於在指考大放異彩，數學考出90高分，總分485.4進入國立政治大學韓語系。

中港高中新住民陳姿妤熱愛閱讀，學測時拿手英文失常僅10級分，與輔仁大學日文系擦身而過，她力拚指考，畢業後天天到學校圖書館念書，考出國、英兩科頂標亮眼成績，順利考取國立高雄大學東亞語文學系日語組。

另名張姓女同學家境不佳，家庭月收入只有兩萬多元，還要負擔房租及學費，所幸學校幫忙申請午餐補助、假日愛心餐券及濟雲基金會資助學費、生活費，認真不補習的她，苦讀考上國立台東大學教育系。

(中時)