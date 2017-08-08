摩斯綠薯條再現 台南查獲90公斤
綠薯條恐已吃下肚！台南市衛生局今天稽查8家摩斯漢堡分店，於其中成功店、健康店、高鐵台南店3家店發現約90公斤綠薯條，統計截至中午，3家黃金薯條冷凍半成品夾雜綠薯條，衛生局指出，產品屬同一批號，今年4月30日製造，初步統計已有90.68公斤金黃薯條原料出現綠色情形，將採樣送食藥署，進一步檢驗其中茄鹼是否超標。
衛生局表示，業者今日起已主動暫停販售該產品，並持續就庫存的金黃薯條冷凍半成品或油炸後成品進行抽查，目前發現成功店、健康店、高鐵台南店等3家待退貨之金黃薯條冷凍半成品，剝開表皮，可清楚見到內部呈現綠色情形，但有多少綠薯條吃下肚，則不得而知。
衛生局指出，由於該產品係由總公司透過逢泰企業股份有限公司，從美國進口後配送至各分店冷凍儲存再油炸供應，基於源頭管理，已移請台北市政府衛生局查處。
衛生局表示，馬鈴薯原含有少量茄鹼(20至100毫克/公斤)，惟照光後或發芽時，容易產生葉綠素或茄鹼（芽眼部分可達200至500毫克/公斤)，以致馬鈴薯外皮或淺層部位呈現綠色，由於茄鹼對熱穩定，即使高溫加熱也無法去除，攝取過多則可能造成頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等不適症狀，嚴重則有血壓偏低、心跳偏慢、呼吸變快、肌肉絞痛、流涎以及溶血等危險。
業者若使用、販售含有過量茄鹼的薯條，恐違反食品安全衛生管理第17條或第15條等規定，依同法可處新臺幣3萬～300萬元整罰鍰。
衛生局呼籲民眾，馬鈴薯若發芽或芽眼及芽根變綠，整顆馬鈴薯可能已產生大量的茄鹼，誤食後2至24小時內可能出現腹瀉不適症狀，持續3至6天。建議民眾，避免一次購買大量的馬鈴薯；保存時，宜置於低溫、無直射陽光照射的地方，以防止發芽；倘一旦發芽就不宜食用。
(中時)
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