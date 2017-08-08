欠高利貸1萬 男隨機持槍搶婦遭逮

張男因遭到討債公司逼債，走投無路下而決定當街隨機行搶，基隆地檢署昨日偵結，依照傷害罪將張男起訴。（張穎齊翻攝）

張男作案時的白色上衣，印有「JAKE」字樣，過於明顯而被逮。（張穎齊翻攝）

張男作案時的黑色安全帽。（張穎齊翻攝）

張男持玩具槍搶走女子700元後，花的剩200元。（張穎齊翻攝）

基隆市1名19歲張姓男子和地下錢莊借了1萬元後，無法償還而被討債公司逼債，走投無路的情況下，手持持一把玩具槍，在安一路上隨機行搶1名沈姓女子，洗劫她身上的700元，但因作案時的衣服有「JAKE」字樣過於明顯，立即遭警方逮捕，基隆地檢署昨日偵結，依強盜罪將張男起訴。

警方調查，張男先前因缺錢而向高利貸借了1萬元，由於還不出錢來，遭到討債公司逼討，情急之下心生歹念，於是在7月14日晚間6時許，徘徊在安樂區安一路巷內住家樓下，趁沈女經過不注意時，拿著玩具槍上前勒索。

「把錢交出來！」張男勒住沈女脖子怒吼，並用槍抵著她的頭，沈女擔心會有生命危險，立刻將全身上下僅有的700元交付出去，張男將錢得手後，隨即騎上機車往市區方向逃逸。

沈女的家人得知後，嚇得馬上報警，警方也循線調閱監視器，查出張男當時頭戴黑色安全帽，身穿白色上衣，衣服上還印有「JAKE」的英文字樣，辨識度極高，同時鎖定了他的機車車牌，立刻展開搜索，且依然在安一路附近發現張男，隨即將他逮捕歸案。

張男被逮後坦承犯行，並供稱因為討債公司的利息太高，無力償還，一時衝動下才決定隨機行搶，而從女子手中搶到的700元也花到只剩200元。警方依照監視器畫面及犯人說詞，將他移送法辦，基隆地檢署昨日也做出偵結，將張男依傷害罪起訴。

(中時)