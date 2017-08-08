文華校友管樂團音樂會 慶成軍20年
慶祝成軍20周年，文華高中校友管樂團除日前舉辦「文管校友回娘家」活動，還將於本月13日、在台中中興堂舉辦音樂會，期盼以張力十足的《王者之道》、具刺激感的《哥吉拉大戰拉斯維加斯》等經典曲目，吹亮對音樂的熱情。
文華高中校友管樂團成立於民國87年，是由一群畢業後仍熱愛音樂的校友自主性創立，他們利用工作與學業之餘、抓緊零星的假日時間練習，也透過練習與活動、演出，讓散居各地的校友能齊聚一堂，重溫共有的音樂夢。
文華高中校友管樂團指出，管樂團成立初期資源貧乏，幸賴歷屆校友辛勤奔走與學校、校友會的支持推廣，現在每年可舉辦公演活動；而文華高中部分，學校管樂團近年來逐漸茁壯，更在全國音樂比賽中頗有斬獲。
為慶祝校友管樂團成軍20周年，該團日前特地舉辦「文管校友回娘家」，跨越屆數的校友們重逢，場面溫馨，此外，管樂團並將於本月13日下午、在中興堂登台，屆時將演出許多膾炙人口的經典之作，有興趣的聽眾可於當天到場索票。
(中時)
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