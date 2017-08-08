學生專車譜戀曲，員林家商拍婚紗照見證「那一年」

阮宏緯與黃筑翎今天回到員林家商拍攝婚紗照，校長陳定宏與美容科學弟妹一起入鏡祝福。（鐘武達攝）

阮宏緯與黃筑翎重回當年的教室拍攝婚紗紀念，笑得很開心。（鐘武達攝）

阮宏緯與黃筑翎在員林家商校園留下甜蜜的印記。（鐘武達攝）

員林家商校友黃筑翎，當年搭乘學生專車認識司機阮宏緯，到台南念大學，又巧合搭上他駕駛的班車而譜出戀曲，愛情長跑7年決定攜手一生，今天兩人穿上當年的制服回到母校拍攝婚紗，重溫「那一年」，師長與學弟妹熱情祝福 ，也見證這段不渝的專車戀情。

25歲的黃筑翎說，她與38歲的阮宏緯相差13歲，2009年她從伸港鄉到員林市讀書，都是搭乘彰化客運的員家專車，當時，阮宏緯是專車司機之一，倆人認識的頭2年，頂多只是天南地聊天。

阮宏緯後來轉職統聯客運，2人就失聯，直到2011年黃筑翎高中畢業考上台南中華醫事科技大學，就在1次南下台南學校時，巧合搭上阮宏緯駕駛的班車，四目相對，不約而同喊著「就是你」。

「異車重逢」又驚又喜，兩人從開始的聯絡聊天，結果越聊越來電，並且很快墜入情網。筑翎說，當時不少親友認為年紀相差太多，並不看好，但2人一路走來感情是越來越甜。

員林家商與彰化客運是相遇的起點，阮宏緯與黃筑翎為了回顧這段美好，所以專程回到員林家商拍攝婚紗照，也到彰化客運伸港站取景 ，在母校，兩人分別換回當年的學生服與司機服，將相遇的那一刻，變成美麗的永恆。

(中時)