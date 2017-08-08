米其林星光罩不住 STAY法式餐廳9月熄燈

即將在9月底息燈的「STAY」法式餐廳，是由米其林3星主廚雅尼克.亞蘭諾主持。（圖／STAY)

位在台北101內的「STAY」餐廳，投資金額破億元，如今將歇業。（圖／姚舜攝)

由法國三星名廚雅尼克．亞蘭諾（Yannick Alleno)在台主持的「STAY」法式餐廳，傳出將在9月底吹熄燈號的消息。「STAY」餐廳今(8)日下午在官網、臉書與IG貼出公告表示，因租約到期與營運策略調整，「STAY By Yannick Alleno」 與姐妹甜點店「Sweet Tea」將營運至9月30日，並希望餐廳的粉絲與客人趕在餐廳「謝幕」前，再度回到餐廳聚聚。

上周，南僑集團投資的「潮江燕」潮州菜餐廳才傳出因租約到期，故在7月底暫時營業的消息。而在《美國米其林指南》中摘星的「亞歷山大牛排館」台灣分店，在台營業不到2年亦在今年5月21日結束營業。更早之前，採會員制經營的「千壽」日本料理與有「生魚片霸王」之稱的「春日」日本料理，亦都相繼淡出餐飲市場吹熄燈號。

前述餐廳相繼歇業，顯示經濟不景氣已使高端外食消費市場受到衝擊，亦凸顯了定位高檔頂級的餐廳即便有米其林「星光護體」，在台灣外食餐飲市場亦不見得能存活的殘酷現實。

「STAY」法式餐廳和「Sweet Tea」輕食甜點店，是三二行館前董事長邱泰翰負責的敦宜企業自2011年自法國投資引進，餐廳的靈魂人物與賣點主廚雅尼克．亞蘭諾除被譽為「當代最性感法菜主廚」外，他在法國Courchevel 庫爾切佛爾，LVMH 旗下 Cheval Blanc白馬山莊裡主持的餐廳「Le 1947」，在今年的《法國米其林指南》中摘下3星，不僅是今年法國唯一一家晉升 3 星的餐廳，也使得雅尼克成為繼1933 年後，法國美食餐飲史上第二位於法國境內同時擁有兩家3星餐廳的主廚。

對於「STAY」將在9月底歇業，邱泰翰低調表示，「純是因租約到期與營運調整」。他也透露，「在台灣投資經營高檔餐廳不容易、很辛苦！」。不過邱泰翰表示，仍將持續投資觀光餐旅業並引進新的餐飲概念與商品，且目前已有合作對象洽商中，「若有好消息會立刻告訴大家」。

「STAY」餐廳在官網與臉書上的PO公告如后：

給支持和愛護我們的貴賓：

我們在2011年邀請米其林3星主廚雅尼克．亞蘭諾（Yannick Alleno）於此落地，成立了其品牌在台灣第一家餐廳「STAY By Yannick Alleno」>以及甜點品牌「Sweet Tea」，因為有團隊的努力，我們成功地結合法國飲食文化與台灣高端餐飲服務，提供市場多樣化的用餐選擇。

自開幕以來，不管是原汁原味的傳統法式菜色，或是結合在地食材的創意料理，我們做到了讓台北與全球流行美味同步、零時差，團隊堅持給予貴賓們最高規格的服務和餐點品質，除了得到眾多美食界權威及饕客的肯定，我們更力求讓所有蒞臨的大家有賓至如歸的感受。在這裡，我們和您一起渡過人生的重要時刻：約會、求婚、家庭聚餐、慶祝…等，要在這個時間點和大家說再見，我們心中有千千萬萬個不捨。

天下無不散的筵席，由於租約到期和營運調整，9月30日將會是我們服務大家的最後一天，擬於第四季推出的全新企劃也正如火如荼的催生中。再次衷心地感謝所有愛護「STAY By Yannick Alleno」 與「Sweet Tea」的貴賓們，也誠摯邀請大家在謝幕之前回來看看我們。

(工商)