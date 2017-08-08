張柏芝拉2子拍祝福影片 謝霆鋒不爽了
張柏芝近來常透過IG分享天倫樂生活，先前被媒體扭曲指「記恨王菲」，使張柏芝不得不使出殺手鐧，拉兩個兒子與菲傭錄製重覆說著「衷心祝福」的影片，卻引來更多非議，今(8日)港媒報導，傳出孩子的爸謝霆鋒也對此十分不滿，心疼兩個寶貝兒子無辜受到牽連，甚至十分傷心。
對於被指記恨情敵王菲，張柏芝先前受訪打破沉默表示對謝霆鋒已經沒有愛，對王菲理所當然也沒有恨，對兩人獻上祝福，隨後張柏芝又在IG上傳全家福影片，邀兩個兒子與家中菲傭入鏡，一一說出相同台詞「衷心祝福他們」，引發正反兩極評論，有人覺得張柏芝此舉十分幽默貼心，但也有人質疑張柏芝此舉不妥，不該將兩個小孩推上火線。
對此，今港媒報導，謝霆鋒對前妻也十分不諒解，甚至傷心兒子莫名遭捲入大人世界的紛擾，謝霆鋒經紀人霍汶希則回應：「對藝人家事、私人事，不作評論。」而張柏芝今早依舊曬出和兩個兒子照片，虧家中的兩個「肥豬仔」終於上學去，自己要去市場多買兩塊豬肉，並無奈因為她害校門口出現狗仔，影響到其他家長，對記者喊話希望以後別再跟到學校。
(中時電子報)
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