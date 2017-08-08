台南出現第一例 出生13天新生兒腸病毒重症死亡

腸病毒疫情正流行期，台南市政府衛生局公布，本周新增一名腸病毒感染併發重症死亡個案，一名新生女嬰感染克沙奇病毒B3型，為今年確診重症統計年齡最小的個案；個案出生後5日出現高燒、哭鬧不安等症狀，轉至成功大學醫學院附設醫院住院時，出現新生兒心肌炎、血小板低下、肝功能異常、腦部出血等症狀，不幸於13天後過世。

目前全國累計7名重症(1例死亡)，其中3例克沙奇病毒A6型、2例伊科病毒5型、克沙奇病毒A2型及B3型各一例。

衛生局指出，這名女嬰家住東區，是足月生產新生兒，衛生局7月中旬接獲通報，立即啟動社區防疫措施及疫情調查，女嬰母親生產前後皆住家中，無出入特別公共場所，同住兄弟姊妹及就讀安親班相關人員無腸病毒感染紀錄，接生女嬰之醫院內部醫護人員、嬰兒室嬰兒均無症狀。

衛生局第一時間聯繫教育局、衛生所、托育機構及相關醫院人員，啟動社區防疫網絡、人員健康監測、督導相關人員手部衛生、環境消毒及感染管制。

這名新生女嬰出生後5日出現高燒、哭鬧不安等症狀，轉至成功大學醫學院附設醫院住院時，出現新生兒心肌炎、血小板低下、肝功能異常、腦部出血等症狀，院方醫療團隊傾全力治療個案，使用支持性治療、免疫球蛋白、葉克膜及連續性靜脈對靜脈血液過濾術等治療方式，個案仍不幸13天後過世；經檢驗個案感染腸病毒，型別為克沙奇病毒B3型。

衛生局提醒，台南市今年度第31週門急診就診人數為593人次，雖然低於流行閾值(1000人次)，但民眾仍不能掉以輕心，籲請暑假期間，民眾及教托育機構應督導學童養成良好個人衛生習慣，手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，家中孩童如有身體不適的狀況，應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。

此外，新生兒是感染腸病毒的高風險族群，伊科病毒和克沙奇 B 型為主要感染病毒型別，死亡率甚至可達42%；因此，孕產婦在生產前或新生兒未滿月的周產期間，盡量減少出入公共場所，且應加強手部衛生及注意環境清潔。

成人感染腸病毒通常無症狀，如有親友要探望新生兒，應勤洗手並減少碰觸新生兒，如有有咳嗽、發燒等呼吸道症狀時，暫時不接觸新生兒，孕婦在分娩和坐月子期間，如出現呼吸道等感染症狀應特別注意，醫院或產後護理之家工作人員必要時應執行感染管制等措施防堵疫情出現。

(中時)