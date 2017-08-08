印媒：印軍彈藥與訓練都不足 怎麼贏中國

中國軍人在中印邊界拉著警告跨界的布條。(資料照片／美聯社)

中印持續在邊境對峙，不過《印度斯坦時報》主編擔憂印度並沒有做好準備，而且因武器彈藥不足，訓練也因而減少，一個國家在這樣的情況下，如何能贏得戰爭？

《印度斯坦時報》 主編謝卡爾（Shashi Shekhar）以〈如果與中國或巴基斯坦開戰，印度準備好了嗎〉為題，提及印度國家主計審計長提交關於印度陸軍的報告，顯示2013年至2016年的陸軍武器不足的情況，並無變化。

報告指，在2013年，印軍170種彈藥中，僅27％武器彈藥可以維持20天的作戰；到了2016年9月，80％的武器彈藥都無法達標。

謝卡爾質疑，政府有沒有自己的標準？國防部曾訂目標，在2015年要備好足以支持作戰20天的彈藥，以贏得小規模戰爭；爾後，在2019年時要備好40天作戰需要，以贏得更大規模的戰爭。但如今除了武器彈藥不足，連印度陸軍的訓練都因物資不夠而削減，資源缺口高達77％～88％。

謝卡爾說，再強再優秀的突擊隊，若沒有充分訓練，也會生疏。一個國家在缺少武器彈藥和訓練的狀況下，如何能贏得戰爭。他也認為，印度的政治菁英應該為當前局面負責。

《今日印度》日前對中印在海陸空三方面的軍隊作分析，意圖證明印度兵力更具優勢。但《環球時報》7日評論認為，該報導在統計數據上下了一番功夫，但現代戰爭不只比軍隊數量，人員素質更為重要。更何況，中印邊境多為高原山地，坦克、裝甲車等陸上戰爭重型裝備無以發揮，這樣的比較意義不大；此外，印度海軍更處在老化與性能缺陷等問題。

(中時電子報)