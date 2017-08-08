再3勝 蠻牛睽違3年重返世界第1
西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)距離重返世界第1僅3勝之遙，他與英國球王莫瑞(Andy Muray)僅差285分，加上莫瑞因傷缺席羅傑斯盃，代表納達爾若羅傑斯盃一路挺進4強，最快下周就能繼2014年6月後，睽違3年重返球王寶座。
法網創下史無前例大賽「十冠王」，31歲的納達爾本季與「瑞士球王」費德勒東山再起，至今單季笑納5冠，世界排名從年初的第9回到世界第2，成為莫瑞的最大威脅。他曾在2013至2014年間蟠踞世界第1，直到7月被塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)取代。
羅傑斯盃納達爾與費德勒分居上下半部籤表，地主重炮拉奧尼奇(Milos Raonic,)、美國大炮伊斯納（John Isner）以及阿根廷名將迪波卓（Juan Martin del Potro）將是「蠻牛」尋求重返王座的最大威脅。
嘗過球王頭銜，對納達爾而言王座已經不是重點，「我沒有多想，只是做好當下應有的準備。希望能維持季初的表現，如果能做得到就要做到最好。」
(中時電子報)
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