竹縣文化局推方言說故事 邀請親子共同參與
為了推廣兒童閱讀與方言，新竹縣文化局特別在暑假期間，在圖書館故事城堡舉辦客語的「細細客人聽講古」、閩南語的「唸歌吟詩講故事」活動，親子共同參與學方言。
「細細客人聽講古」由新竹縣客語薪傳師劉慧卿，透過客語歌曲、故事，帶動孩子聆聽。劉慧卿在國小擔任客語老師多年，曾在客家流行音樂節中的客家流行歌唱大賽，以自創曲獲得冠軍，將透過輕鬆活潑方式，讓孩子認識、傳承客家文化。
以閩南語為主的「唸歌吟詩講故事」則邀請邀請竹塹築夢歌劇團團長王瓊玲，以唐詩吟唱歌仔調，說演故事，期望讓親子欣賞傳統戲曲之美。
2場活動採取免費自由入場，「細細客人聽講古」在12日下午3點登場，「唸歌吟詩講故事」則為13日下午3點，地點均在圖書館圓樓故事城堡，詳情可上新竹縣文化局網站、臉書「竹縣GO藝思」查詢。
(中時)
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