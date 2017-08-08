僑委會與靜宜大學協助海外華裔青年認識臺灣體驗文化

僑委會與靜宜大學協助海外華裔青年，認識臺灣體驗文化！（陳世宗攝）

「2017海外華裔青年臺灣觀摩團」，見識到典型的臺灣文化覺得非常值得、感覺很棒。（陳世宗攝）

為協助海外華裔青年瞭解臺灣豐富多元文化、政經發展，並推廣臺灣優質的形象，由僑務委員會委託靜宜大學舉辦的「2017海外華裔青年臺灣觀摩團」，共吸引來自加拿大、荷蘭、馬來西亞、法國、泰國及印尼等國76名學員參加。

靜宜大學推廣教育處主任李大千表示，靜宜是天主教學校，長期重視國際化教育，擁有海外學習資源與優勢，校方也積極打造跨國多元的平台，歡迎國內外優秀學子加入靜宜！勉勵學員，在課程與活動中，學習體驗、相互交流、拓展視野，增進國際觀！

僑務委員會僑生處副處長呂素珍指出，期望透過觀摩團，鼓勵海外華裔青年利用暑假期間，返回祖父母或父母的出生地，體驗臺灣風俗民情，誠摯邀請學員返臺求學深造。

靜宜大學規劃臺灣文化特色體驗、臺灣政經發展、文史古蹟，及電競科技產業等主題，在21天課程及活動中，藉由鳳梨酥、書法、捏麵人、剪紙等飲食文化體驗課程，讓華裔青年感受臺灣民俗藝術；並安排參觀古都、生態及文化創意景點，體驗臺灣之美。

來自加拿大的張又傑說，藉由豐富多元的活動，認識靜宜大學優美校園，及臺灣地標景點；印象最深刻的是與來自世界各地夥伴，體驗臺灣傳統文化，是趟具有意義的學習之旅。

「台灣超好玩，充滿各種驚奇有趣的特色景點！」馮寶靈說，在家人鼓勵下，從加拿大到靜宜參加觀摩團，最喜歡士林夜市，第一次感受匆忙、繽紛、刺激的環境，也見識到典型的臺灣夜市，非常值得、感覺很棒。

來自法國的梅語芹指出，她非常珍惜21天與世界各地朋友相處的時光。在環臺活動中，沉浸在特色景點及多元文化中，能手作臺灣有名氣的鳳梨酥，不僅驚喜，也有成就感！

(中時)