國道警值勤遭撞死 羅友志嗆「都是你們害死的」

羅友志對員警在台灣不被重視大抱不平。(圖/本報系資料照)

一輛箱型車昨日在國道三號南下路段爆胎，國道員警趕往處理時遭拖板車追撞，造成一殉職一急救，而這名肇事駕駛雖然非酒駕釀禍，但卻坦承日前曾吸過毒，這讓名嘴羅友志按耐不住情緒在臉書開砲。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

羅友志表示警察上街臨檢、站在國道旁邊「給車撞」，根本就是荒謬和長官便宜行事，像在美、英等先進國家，在甜甜圈店內一定有設「警察專區」，無限供應給員警享用，為的就是讓周遭民眾知道，有員警在周遭巡邏，算是給予某種程度安全感，甚至有友人在美國開餐廳，只要有員警到店內用餐都不用付錢，因為總會有民眾自願請客，會這麼做全是出自於對員警的「尊敬」。

但反觀台灣員警只要外出買東西，就會被偷拍寄到署長信箱要求給予懲處，甚至開直播猛虧員警很閒，這讓羅友志抱不平表示，根本把所有員警都當犯人看待，那不如平時就全「關」在警局裡，等到有需要在上街「值勤」就好，反正社會大眾也不在乎，此外由於民眾奴性堅強，也讓羅友志怒嗆「警察，就是你們這些人害死的」。

(中時電子報)