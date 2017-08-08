35秒看全球暖化 我們快沒冬天了

芬蘭氣象專家的簡單動畫顯示，全球暖化已是明顯事實。(圖/影片截圖)

節氣進入立秋，但是氣溫仍是屢創新高，並且全球皆然，世界各地都是一年比一年還要熱。芬蘭氣象專家把全球各地歷年的溫度記錄做成動畫，我們很明顯的看到全球暖化的現象，熱天愈來愈長，冷天愈來愈短。

生活科學(Live Science)報，芬蘭氣象研究所的物理學家安迪．李普納(Antti Lipponen)把全球的氣溫記錄做了統計，從字母開頭A的阿富汗(Afghanistan)到字母開頭Z的辛巴威(Zimbabwe)都一起列入，將歷年的氣溫高低變化以動畫來呈現，我們可以看到夏季熱而冬天冷，因此每一年溫度都會起落，就像是心電圖呈現的心搏一樣。

但是進入1980年以後，代表熱天的紅色的範圍就明顯多過代表冷天的藍色，由於碳排放增加，進入2000年之後，超過100個國家的氣溫正在明顯攀升，許多地方的幾乎都沒有藍色部分了，也就是冬天變的愈來愈短，顯示氣候異變的信號是無可置疑的。

暖化將造成降雨量不均，不是泛濫就是乾旱。(圖/網路)

珊瑚對海水溫度很敏感，過高的水溫就會大量死亡，澳洲大堡礁已出現珊瑚大面積死亡的事件。(圖/美聯社)

李普納表示：「沒有一個國家可以置身事外，暖化真的是全球性的，絕不是區域性問題。」

35秒看全球暖化。

過去3年以來，全球均溫是每年都都創下史無前例的高溫紀錄，一些國家早已比1951 - 1980年的平均溫度基線高出攝氏2度。也就是這些地方已經突破「巴黎協定」所警示的暖化極限。如果全球暖化持續惡化，很可能永遠的失去挽回的機會，那麼將導緻珊瑚普遍死亡，小島被海洋吞沒，熱浪變得更普遍也更嚴重

李普納希望這個35秒的動畫，可以簡單的帶領大家理解氣候變異的嚴重性，因為一直到現在，仍然有許多人無視這些顯而易見的事實。

(中時電子報)