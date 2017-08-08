35秒看全球暖化 我們快沒冬天了
節氣進入立秋，但是氣溫仍是屢創新高，並且全球皆然，世界各地都是一年比一年還要熱。芬蘭氣象專家把全球各地歷年的溫度記錄做成動畫，我們很明顯的看到全球暖化的現象，熱天愈來愈長，冷天愈來愈短。
生活科學(Live Science)報，芬蘭氣象研究所的物理學家安迪．李普納(Antti Lipponen)把全球的氣溫記錄做了統計，從字母開頭A的阿富汗(Afghanistan)到字母開頭Z的辛巴威(Zimbabwe)都一起列入，將歷年的氣溫高低變化以動畫來呈現，我們可以看到夏季熱而冬天冷，因此每一年溫度都會起落，就像是心電圖呈現的心搏一樣。
但是進入1980年以後，代表熱天的紅色的範圍就明顯多過代表冷天的藍色，由於碳排放增加，進入2000年之後，超過100個國家的氣溫正在明顯攀升，許多地方的幾乎都沒有藍色部分了，也就是冬天變的愈來愈短，顯示氣候異變的信號是無可置疑的。
李普納表示：「沒有一個國家可以置身事外，暖化真的是全球性的，絕不是區域性問題。」
過去3年以來，全球均溫是每年都都創下史無前例的高溫紀錄，一些國家早已比1951 - 1980年的平均溫度基線高出攝氏2度。也就是這些地方已經突破「巴黎協定」所警示的暖化極限。如果全球暖化持續惡化，很可能永遠的失去挽回的機會，那麼將導緻珊瑚普遍死亡，小島被海洋吞沒，熱浪變得更普遍也更嚴重
李普納希望這個35秒的動畫，可以簡單的帶領大家理解氣候變異的嚴重性，因為一直到現在，仍然有許多人無視這些顯而易見的事實。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。