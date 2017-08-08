職業病通報量 聽力損失佔6成

去年全國傷病通報件數達2千5百件，其中聽力損失達1635件，佔總體6成，其次為肌肉骨骼疾病、皮膚疾病等。勞動部表示，已經委託成立10家職業傷病防治中心，並連結79家網絡醫院，提供勞工職業傷病因果關係診斷。

根據勞動部統計，去年全國職業傷病通報件數共2574件，而聽力損失已經至少連續5年拿下第一，其次為骨骼疾病534件，占20.7％、第三為職業性皮膚疾病204件，占7.9％，其餘還有肺病、神經系統疾病、心臟血管疾病、肝疾病等。

聽力減損的部份針對業別分析，其中製造業占比高達94.9%，共1551件，常見發生於金屬零件組裝加工業及紡織業等，像是使用紡紗機、研磨機或沖床等。勞動部指出，聽力損失是一種永久性傷害，無法以藥物醫療，在造成傷害過程中，其症狀常被輕忽，除了要消除噪音來源外，可加裝密閉、隔音或吸音等設施，並定期實施作業環境監測、實施特殊健康檢查。

此外，勞動部指出，肌肉骨骼疾病主要是因為重複性動作、不當施力或負荷過重所導致之傷害，像是電子零組件加工、組裝作業或營造、搬家工人抬舉重物，及長期照護人員等，易造成像是腕道症候群、肌腱腱鞘炎或椎間盤突出等疾病，而在皮膚疾病則發於長期接觸化學物品的勞工。

勞動部指出，已委託成立北、中、南、東區10家職業傷病防治中心，並連結79家網絡醫院，除提供勞工職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務，並進行職業疾病之通報，提供勞動部作為職業疾病預防相關政策的參考。

(中時)