林佳龍籲打造轉化能源 成為再生能源環境

中央推動限電，台中市長林佳龍呼籲節電人人有責。（盧金足攝）

電力吃緊，中央推動限電，台中市長林佳龍今天（8日）表示，「節電人人有責」，希望台灣成為綠色能源的社會，每個人都應做到節電，隨手關燈，減少耗能，善盡公民的角色；地方政府也會因地制宜，實施最適合的方式，逐漸打造轉化能源成為再生能源的環境，就不需要面對停電危機。

林佳龍強調，節電是全民運動，由政府帶頭，大家一起努力來做，雖然可能一時帶來些許不便，希望大家共同體諒；政府也需要傾聽民意，由於每個建物都不一樣，有些地方還是需要空調冷氣，有些則可開窗戶，給各地有裁量空間。

針對新啟用的南屯親子館是否也會採取中央的限電措施？林佳龍說，親子館活動空間正常開放，因為孩子在，要讓大人放心，必須提供一個最適合孩子活動的環境，這回應到他所說的「因地制宜」，行政院的建議可做為參考。

「目前台中市府冷氣溫度也調高一點，不需開啟的電源也主動關掉！」林佳龍鼓勵全民來響應，政府的出發點良好，期待大家從自己開始做起節電。

對於現階段國家能源政策，林佳龍認為，只要不浪費電，就不需要發那麼多電，最重要的還是從生活態度改變開始，自然就不會造成環境汙染或斷電危機。

政府推動2025非核家園政策，林佳龍表示，能源轉換相當重要，以位於台中的台電火力發電廠為例，南電北輸過程造成耗能，如何做好輸配電、避免過程浪費，將可改善耗能現況。

林佳龍說，市府要求改變燃料發電，從燃煤電廠改為燃氣電廠，中部地區在離岸風電及太陽能光電有很大的發展潛力，需加速進行，不僅有助於節能減碳，提供產業發展良好機會。

(中時)