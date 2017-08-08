大考放榜資工系逆勢上揚 長庚醫學系跌落
今年大考分發今放榜，各校理工類組錄取分數普遍跌7到10分，唯有資工系逆勢上揚，專家推測，電資學系未來就業前景佳，考生在選填志願時反映出來。此外，受到長庚急診室醫師集體離職事件影響，今年長庚醫學系錄取分數明顯輸給北醫醫學系。
今年指考理工類組的考科偏難，導致多數理工學系錄取分數較去年跌7到10分，不過卻出現一個異數，清大、交大、成大、台師大等校的資工系不但未跌，還逆勢上揚，其中清大資工系甲組首度進入排行榜第9名。
以前不少考生「選校不選系」獨鐘台大，今年在理工學系有所改變。升學輔導專家劉駿豪表示，今年清大資工系乙組贏過台大土木系、清大材料系贏過台大化學系、成大資工系贏過台大地理系A組及台大地質系，都顛覆了過去的排名。
新聞事件也影響了考生選填志願！劉駿豪說，過去北醫醫學系和長庚醫學系的錄取分數相當接近，但在長庚醫院發生急診室醫師集體離職事件後，北醫醫學系今年錄取分數是440.2分，比長庚醫學系的434.7分多5.5分，兩者已經分出勝負。
政府在推動「新南向政策」，政大今年首度開設「東南亞語言與文化學位學程（主修越南語）」的錄取分數超過政大斯拉夫語言學系，表現不錯。劉駿豪說，如果5年前大學開東南亞相關學系「會被笑死」，但現在市場上有需求，吸引考生去讀這方面科系。
(中時)
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