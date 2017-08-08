坦承打瞌睡撞死國道警 拖板車司機10萬交保

竹檢主任檢察官林鳳師出面說明案情。（徐養齡攝）

7日撞死國道警六隊警員陳啟瑞的拖板車司機黃志龍，始終對肇事原因交代不清，警詢時一度瞎扯是為閃避前車才急閃撞上路肩警車，但被行車紀錄器畫面戳破謊言，8日改口說是因打瞌睡，沒抓穩方向盤才偏離車道。

此外，黃志龍車上有毒品吸食器，檢警初步尿篩，證實有吸毒反應，警方上午將他依毒品、業務過失致傷害、業務過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後諭令獲10萬元交保，並限制住居。

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(中時)