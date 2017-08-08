出生5天發病、不到2周死亡 12年來首例克沙奇B3腸病毒女嬰走了

疾管署今（8）日公布新增1例腸病毒併發重症死亡病例，這是家住南部出生不到才2個星期的女嬰，個案感染克沙奇B3型病毒、也是2005年以來再度出現克沙奇B3死亡病例，是否重啟流行？疾管署正在密切關注。

疾管署防疫醫生林詠青表示，該名新生兒於今年7月11日出生，出院後隨母親返家，15日因高燒住院，經檢驗發現血小板低下與肝功能異常，隨後出現多重器官衰竭症狀，19日醫院通報為腸病毒併發重症，經檢驗確認為克沙奇B3型。

可憐的小嬰兒等於出生5天發病、住院治療後病情仍持續惡化，不幸在7月27日死亡，發病不到2周結束小生命。林詠青指出，目前仍未確定感染源，有可能是遭到沒有症狀的大人感染。

值得注意的是這位死亡女嬰是今年首例腸病毒重症死亡病例，而且感染克沙奇B3型病毒，台灣從2005年至今出現33例克沙奇B3型重症病例、其中5例死亡，而前4例死亡集中在2005年，這名女嬰是12年後再度出現克沙奇B3死亡病例。

疾管署表示，上周（7月30日至8月5日）國內腸病毒門急診就診達1萬1047人次，較前1周略降，新增1例克沙奇B3型腸病毒併發重症死亡確定病例，今年已經累計7例重症個案（1例死亡），其中3例感染克沙奇A6型、2例伊科病毒5型、克沙奇A2型及克沙奇B3型各1例。

(中時)