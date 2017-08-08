侯漢廷：民進黨有好人 但核電上是徹底的壞蛋

侯漢廷認為民進黨內有許多好人，但在核電議題上，民進黨是徹底的壞蛋。（資料照，陳怡誠攝）

台灣近期陷缺電危機，讓核四議題再度受關注！新黨新思維主任侯漢廷認為，2008年以前，總統候選人謝長廷曾表示，民進黨反建新核電，但核四已建造，未必要停建。但民進黨為了鬥馬英九，逼迫封存核四！侯表示民進黨內有許多好人，但在核電議題上，民進黨是徹底的壞蛋。

侯漢廷說去年6月就說了，今年一定會面臨缺電問題。當時還有網友罵如果2017沒缺電怎麼辦？本來台灣電力不足，稍有意外容易缺電，這是物理事實侷限，不是靠政客或假公民團體、導演和什麼情色作家嘴炮就能生電的。而台積電出走，也不是今年才發生的事情。要廢核是等綠能成熟、緩慢穩健廢核。

侯提及2008年以前，總統候選人謝長廷曾表示，民進黨是反對建新核電，但核四屬於已經建造，未必要停建。2007年，謝長廷會面李遠哲，李建議不可貿然廢核，還願意去說服林義雄。2006年，行政院長蘇貞昌、副院長蔡英文表態續建核四，希望盡速完工。可以想見，若08年謝長廷當選總統，核四早已啟用，至今倒了兩座電塔都不會缺電。

但民進黨為了鬥馬英九，散播恐核謠言、霸佔馬路、鼓吹用愛發電，罔顧台灣用電事實、誣衊辛苦台電員工，逼迫馬英九封存核四！為了自己的政治鬥爭，把台灣人民拉去陪葬！讓企業出走、民生限電、人民中暑！然後隨時陷入缺電恐慌！

核一核二廠都有機組可以啟用，為了民進黨的面子、寧願讓台電員工累死，也不準用有效率的核電，然後把火力機組操壞，機組缺少足夠時間檢修，增加故障機率，然後又罵台電是廢物！

面對核四賠款近三千億、去年核一核二廠部分機組「併聯」啟用。廢核的林義雄失蹤兩年，連個屁都不放！台灣缺電，誰該負責？誰該道歉？不用下台，除了「共體時艱」解決方案為何？民進黨內有許多好人，但在核電議題上，民進黨是徹底的壞蛋。

(中時電子報)