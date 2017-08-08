颱風後消毒！國軍八軍團出動150人次清屏東

陸軍第八軍團派遣化學兵部隊，投入預防性環境防疫工作。（八軍團提供）

陸軍第八軍團派遣化學兵部隊，投入預防性環境防疫工作。（八軍團提供）

陸軍第八軍團派遣化學兵部隊，投入預防性環境防疫工作。（八軍團提供）

陸軍第八軍團派遣化學兵部隊，投入預防性環境防疫工作。（八軍團提供）

尼莎及海棠颱風雖已過境，但強大風雨造成屏東部分地區淹水，屏東縣府憂心積水消退的垃圾堆積，成為病媒蚊孳生源影響衛生安全，向陸軍第八軍團申請派遣化學兵部隊，投入預防性環境防疫工作，於今至10日為期3天，分別至林邊、東港、佳冬及南州4鄉鎮12村里，執行預防性消毒作業。

第八軍團中將指揮官陳曉明表示，屏東地區因淹水消退造成環境汙染，本部遵循政府「防疫就是作戰」指導，配合地方政府需求，派遣150人次兵力、24項車輛機具，執行防疫消毒作業，守護民眾的健康，以協助政府維護人民生命財產安全。

(中時)