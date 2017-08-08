張善為病癱4年有進步！機器輔助轉動手腳
男星張善為2013年底因血塊壓迫脊椎神經，導致下半身幾乎癱瘓、不良於行，張善為放下演藝工作、專心復健，助理阿耀在今年2月透露張善為已經能動腳掌，氣色也變得紅潤後，今（8日）再傳出好消息，表示張善為以不太需要到醫院，復健大多在家做，並靠機器輔助轉動手腳。
張善為因健康狀況，神隱演藝圈多年，昨是張善為過42歲生日，根據《蘋果日報》報導，助理阿耀探視張善為後，表示當時他躺在床上，因為腰不太能使力，仍需家人攙扶，而現在張善為努力在家做復健，身體狀況與之前差不多，靠機器輔助轉動手腳，並維持一定的肌肉量。
(中時電子報)
關鍵字：張善為
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