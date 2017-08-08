高溫炎熱 北市環保局出動灑水車降溫

灑水車行經忠孝東路。（張鎧乙攝）

灑水車行經忠孝東路。（張鎧乙攝）

台北市日前最高溫飆到攝氏38.5度，8日持續高溫炎熱，中午已破37度，北市環保局進行熱浪預警，針對市區路樹較少的路段執行道路灑水降溫作業，共動員18輛車次，當柏油路的溫度高達度以上時，經由街道灑水後約可降低10度，可減緩熱島效應及降溫，灑水後可帶走熱氣，預估可降溫2至3小時。

(中時)