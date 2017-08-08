錢尼：美仍強烈支持維持現狀

美國前副總統錢尼（Richard B. Cheney）今受邀閉門專題演講，對於目前的兩岸關係，在場的民進黨立委劉世芳轉述，錢尼認為美國站在和平與穩定的角度，還是強烈支持「維持現狀」，希望兩邊（兩岸）不要輕易改變現狀。

劉世芳指出，錢尼服務過4任共和黨總統，在他演講中，特別提到北韓，他在其任內強烈主張北韓、南韓、日本、俄羅斯、中國與美國舉行六方會談，希望透過對話解決問題。

不過，劉世芳說，錢尼也知道現況，（北韓領導人）金正恩發射核武已造成區域困擾，他個人強烈，支持美國在區域上扮演比較強硬及積極的角色，而非消極。

針對台灣部分，劉世芳表示，有人提及台灣公投，也有人提及兩岸維持現狀他是否支持。前者部分，錢尼講得很平淡；後者錢尼表示他還是支持，美國基於和平與穩定，強烈支持「維持現狀」，兩邊（兩岸）不要輕易做任何改變，雖然目前並非如他在擔任副總統時的情況，但無論如何美方仍會支持「維持現狀」。

劉世芳指出，民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良提問，錢尼如何看待川普當選總統，對此錢尼兩度提及川普在競選共和黨總統初選時，他都是支持，他也相信川普與白宮幕僚可在區域安全議題上處理得當，但某些執行層面上會給予他個別建議。

劉世芳說，與會者也提問，現今兩岸關係是否有方法可趨於緩和，錢尼則強調「維持現狀」，並強烈支持兩岸和平穩定發展。

(中時)