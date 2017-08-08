中市推動社大及樂齡教育 獲教育部評鑑優等
台中市政府教育局打造優質終身學習環境，推廣社區大學及樂齡教育，其中依辦學區域劃分的11所社大，截至今年7月底共開設約720門多元課程，參與學員數近1萬8200人；台中並已達成「一區一樂齡」的目標，29個行政區都設置有樂齡學習中心，豐碩成果榮獲教育部「105年度社區大學業務」與「106年度推動樂齡學習政策」訪視優等，由教育局長彭富源在市政會議獻獎。
彭富源表示，為深化社大在地課程發展、貼近民眾學習需求，教育局從去年起規劃社大辦學區域分區規劃，依照地理環境、人文特色及在地居民生活圈等要素區分為11區，成立11所社大，除持續推動終身學習外，也盼培養民眾對社區關懷及公共參與的熱情。
截至今年7月底，11所社大共開設約720門課程，課程類型廣泛，涵蓋學術、社團及生活藝能類，參與學員數將近1萬8200人，豐碩成果榮獲教育部「105年度社區大學業務」優等獎。
此外，市長林佳龍上任後推動高齡友善城市政策，由教育局協助各民間團體或學校設立樂齡學習中心，提供長者適宜學習服務，去年度已完成全市29區「一區一樂齡」目標。經過行政部門與民間單位1年多的努力及合作，今年也榮獲教育部訪視優等。
彭富源說，台中市推動社大及樂齡學習豐碩成果獲中央肯定，市府將持續推展社大及樂齡教育，提供市民更加優質便利的學習環境，充實社區終身學習能量。
(中時)
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