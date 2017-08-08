量BMI顧健康？醫師：腰圍才是最佳解

醫師指出，量測腰圍比量BMI、體脂肪都來的重要。（倪浩倫攝）

不少人顧身體只看BMI、也有人會奉體脂肪為圭臬，但這些通通都落伍了！統計顯示，相較腰圍正常但BMI超標者，「BMI正常的腰圍超標者」死亡率竟高出2.2~2.4倍。醫師解釋，BMI正常仍有可能是無肌肉的「泡芙人」；體脂正常者，也可能代表脂肪「幾乎」都囤在腹部內臟，「腰圍數字是健康的最新指標」。

研究顯示，BMI正常但腰圍超標者，死亡率是「BMI超標、腰圍正常者」2.24倍、更是「BMI肥胖、腰圍正常者」的2.42倍，而死亡原因幾乎都是急性冠心症和腦中風，該研究也顛覆過往大家對BMI的了解，顯示身上有啤酒肚、蘋果腰的民眾，竟比BMI超標還致命！

高雄榮總教學研究部主任、千禧之愛基金會董事祝年豐解釋，過去大家都認為BMI數值一定要在標準之內，但以專業運動員為例，可能因為肌肉量高、導致BMI值大幅超標；而近來許多人會將重點改放在「體脂肪」，但其實體脂肪量的是「全身」，如果多是存在四肢的皮下、臀部，則因具有保護作用，都是「對人體有益的」，反觀就算體脂低，但若都囤積在腹部的內臟脂肪，則對身體健康有相當程度的危害。

根據衛福部國健署調查，相較正常人，腰圍過粗而導致代謝異常者，罹患心臟病和腦中風機率高出2倍、糖尿病高6倍、高血壓高4倍、高血脂高3倍，「甚至逾6成民眾，超過半年時間沒量腰圍」；國健署長王英偉也趁今日8月8日父親節，呼籲全家人要一起守護爸爸健康，每天花10分鐘量測腰圍、體重和血壓。

(中時)