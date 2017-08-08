台電藏電？洪孟楷：請最會挖的顧立雄去找出來

洪孟楷請蔡政府把當年曾稱的「不缺電計畫」拿出來。(國民黨提供)

台電缺電危機，國民黨文傳會副主委洪孟楷8日批評，這次的缺電危機是蔡政府所造成的人禍，「我們要請參選總統時掛保證說不缺電的蔡英文總統候選人不要再藏私，請把「不會缺電的計畫」拿出來，且2013年民進黨批評台電「藏電」，洪孟楷也建議可以找「最會挖」的黨產會主委顧立雄去台電當董事長。

洪孟楷回顧，2015年9月5日，蔡英文出席「全國工程界蔡英文後援會南部地區成立大會」時，曾說：「我要跟大家保證，大家可以放心，我們一定可以做到，絕對不會缺電。民進黨要做的，不只是拍攝隨手關燈的宣傳短片這樣而已。我們已經有一套完整作法，而且已經計算過，在用電需求持續增加的前提下，台灣的未來，絕對不會遇到缺電的危機。」

另外，今年3月，蔡總統在參觀林口電廠時，也在鏡頭前承諾不會缺電，現在連五紅燈，用電危急之際，「蔡總統除了欺負基層公務人員關冷氣，可不可以把所謂的完整做法拿出來？」

洪孟楷也稱，如果拿不出辦法，「至少也幫台灣人民把台電藏的電找出來！」他提到，2013年民進黨開記者會大力抨擊台電「藏電」，還說台灣不缺電，有問題的是組織跟人，如今執政一年兩個多月，看來現在的台電董事長顯然不適任，無法找出民進黨信誓旦旦的電力寶藏，在這炎熱夏天裡，不如微幅變動行政人事，讓國人「耳目一新、清涼一下」，建議把「最會挖、最會查、黑的也可以講成白的」顧立雄調任台電董事長，當初宣稱「台電藏電」的鄭麗君當副董事長。

(旺報)