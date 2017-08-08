夏季氣溫居高不下 消暑冰品大賣

芒果冰熱賣。（張鎧乙攝）

享受芒果冰。（張鎧乙攝）

台北市日前最高溫飆到攝氏38.5度，8日持續高溫炎熱，中午時已破37度，消暑冰品也跟著大賣，北市永康街知名冰店中午時段都是滿滿的「避暑」人潮，民眾人手一盤滿滿的芒果冰。

(中時)