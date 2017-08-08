宜蘭縣長人選擺不平 綠營將協商
為盡快確定宜蘭縣長人選，民進黨宜蘭縣黨部今天（8日）表示，將邀立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等有意參選的同志協商，盼能先協商確定出線方式，讓縣長人選能盡快浮出檯面。
民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，地方紛紛反映，民進黨因內部競爭激烈，還沒敲定人選，讓支持者相當焦慮，深怕民進黨在宜蘭的政權又拱手讓人。他指出， 2005年黨內競爭者眾，因整合沒成功，現體育署長林德福與前法務部長陳定南進入初選，但初選難免有摩擦，儘管是陳定南勝出，初選的傷痕也是存在，當年大選民進黨敗選。
林進財表示，如今民進黨情況與當年十分相似，因此請示中央是否由縣黨部先黨內協調，邀請陳歐珀、江聰淵、謝燦輝等人坐下談，而其他有意願的同事，在8月16日前與黨部接洽，以便於整合徵詢、了解。
林進財表示，協調後，產生候選人的形式如內部民調等，必須經當事人同意、簽名，是否能透過協調而不進入全民調？林進財說，都還得詳談後才能確定。
(中時)
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