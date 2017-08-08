MLB》陳偉殷復健新進展 將投實戰打擊練習

陳偉殷因傷缺陣2個多月，如今有望趕上在本季復出。(美聯社資料照)

效力馬林魚的陳偉殷回歸大聯盟戰場之日，如今似乎又向前邁進一步了！據美媒今(8日)報導，陳偉殷先前在牛棚練投一段時間後，預計在美國時間周三(9日)進行實戰打擊練習，若狀況沒問題，很有機會開始在小聯盟投復健賽。

陳偉殷前次在大聯盟出賽，是5月1日對戰光芒，隨後就因左手肘韌帶輕微撕裂傷，進到傷兵名單。他近期傷勢恢復得不錯，已經練投過6次牛棚，而這次投打擊練習，可說是他能否投復健賽的測試。如果他展現不錯的狀況，沒意外會前往小聯盟投復健賽。

馬林魚球團對陳偉殷在今年球季復出，抱持樂觀態度。尤其他們今天輸給國民一役，先發的歐葛雷迪(Chris O'Grady)投1.1局就拉傷右側腹肌傷退，先發輪值頓時出現空缺，現在的馬林魚或許更迫切期望陳偉殷的回歸了。陳偉殷傷前投5場，繳2勝1敗、自責分率4.33戰績。

(中時電子報)